Mott MacDonald презентовала исследования модернизации ГТС

Компания-консультант Mott MacDonald 7 июля 2011 года презентовала представителям НАК «Нафтогаз Украины», Европейской комиссии и международным финансовым организациям промежуточный отчет по проекту «Предварительное исследование модернизации системы транзита и подземного хранения газа в Украине».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины».

В отчете освещены такие вопросы, как сценарий транзита газа и его детальная характеристика, экономический и финансовый анализ проекта, анализ рисков, а также роль Украины как газотранзитного государства.

Кроме того, во время встречи представителей компаний состоялось обсуждение процесса реализации первоочередного проекта «Реконструкция линейных сооружений газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», а именно: объемов его финансирования, сроков и степени готовности сторон к выполнению работ.

Учитывая необходимость обеспечения надлежащего уровня надежности работы газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», руководство «Нафтогаза» приняло решение относительно финансирования в 2011 году начала работ по проекту «Реконструкция линейных сооружений газопровода Уренгой-Помары-Ужгород (I очередь)» за счет собственных средств.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украина» планирует вложить 543 млн. долл. в модернизацию первой очереди газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород». Также планируется, что 308 млн. долл. из этой суммы будут составлять инвестиции, а остальное – собственные финансы.

Работы по модернизации планируется проводить от 3 до 5 лет в зависимости от конкретных нужд. На модернизацию всего газопровода нужно около 1,2 млрд. долл.

Напомним, Минэнерго намерено привлечь 6,5 млрд. долл. на реализацию инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины до 2018 года. В частности, на модернизацию и реконструкцию газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» планируется привлечь 1,3 млрд. долл.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины состоит из магистральных газопроводов, распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире.

ГТС Украины состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении, 71 компрессорной станции общей мощностью 5405 МВт. Пропускная способность на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд. куб. м, на границе Украины с Польшей, Румынией, Беларусью, Молдовой – 178,5 млрд. куб. м, в том числе со странами ЕС – 142,5 млрд. куб. м.