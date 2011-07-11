Ладыжинская ТЭС увеличила производство электроэнергии на 4,2%

В январе-июне 2011 года Ладыжинская тепловая электростанция увеличила производство электроэнергии на 4,2%, или 0,068 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 1,686 млрд. кВт/ч.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель электростанции.

Увеличение производства на Ладыжинской ТЭС связан с увеличением потребления электроэнергии промышленными предприятиями, которые демонстрируют рост производства.

В частности, в июне 2011 года Ладыжинская ТЭС увеличила производство электроэнергии на 7,81%, или на 20 млн. кВт/ч, по сравнению с маем 2011 года - до 276 млн. кВт/ч., по сравнению с июнем прошлого года производство электроэнергии на станции осталось на том же уровне.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году Ладыжинская тепловая электростанция увеличила производство электроэнергии на 1,75%, или 0,065 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом - до 3,779 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. Ладыжинская ТЭС размещена в Ладыжине Винницкой области и входит в состав компании "Западэнерго", оснащена 6 энергоблоками мощностью по 300 мВт каждый. В состав "Западэнерго" входят Бурштынская, Добротворская и Ладыжинская ТЭС.

70,1% акций "Западэнерго" принадлежат государству и переданы в УФ "Энергетической компании Украины", остальные акции принадлежат частным акционерам.