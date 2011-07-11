«Энергоатом» привлечет у «Чешского экспортного банка» 748 млн. крон кредитов

НАЭК «Энергоатом» в результате конкурсных торгов отобрала АО «Чешский экспортный банк» для привлечения кредитов (2 лота) на сумму 747,898 млн. чешских крон (в эквиваленте, 1 чешская крона – примерно 0,47 грн.).

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на сайте Государственных закупок.

Согласно сообщению, средства планируется предоставить сроком на 5 лет. Они будут использованы для приобретения оборудования у компании Skoda для Запорожской АЭС (в т.ч. блока №5) и Хмельницкой АЭС.

Стоимость обслуживания кредитов составляет 149,331 млн. чешских крон и 40 тыс. евро на юридические расходы.

Предложение банка акцептировано 5 июля 2011 года, соответствующий договор планируется подписать до 4 августа т.г.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году «Энергоатом» привлек кредит у «Чешского экспортного банка» на сумму 11,2 млн. евро, в апреле т.г. – на 114,983 млн. чешских крон.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

В 2010 году «Энергоатом» увеличил выработку электроэнергии на 7,2%, или 6,204 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 89,36 млрд. кВт/ч.