"Днепроэнерго" намерено привлечь у ПУМБ и "Ощадбанка" кредиты на 150 млн. грн.

Энергогенерирующая компания «Днепроэнерго» (Запорожье) в результате конкурсных торгов отобрала Первый украинский международный банк (ПУМБ) и "Ощадбанк" для привлечения кредитов (2 лота) на общую сумму 150 млн. грн. сроком на 1 год для пополнения оборотных средств.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на сайте государственных закупок.

В частности, ПУМБ намерен предоставить кредит на 50 млн. грн., стоимость обслуживания которого составит 15% годовых.

Сумма предоставляемого компании кредита "Ощадбанком" составит 100 млн. грн., стоимость обслуживания – 14,5% годовых.

Предложения банков акцептированы 6 июля 2011 года, соответствующие договоры планируется подписать до 5 августа т.г.

Справка УНИАН. ПАО «Днепроэнерго» – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Собственником 50%+1 акция является НАК «Энергетическая компания Украины», 47,55% – ДТЭК, остальных – миноритарные акционеры.

В состав компании входят три ТЭС – Запорожская, Криворожская и Приднепровская – общей установленной мощностью 8185 МВт, что составляет 26,1% общей установленной мощности электростанций Украины.

ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, г. Киев) основан в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины. Банк в I квартале 2011 года получил чистую прибыль 8,436 млн. грн. Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций. Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат АХМЕТОВ.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству. «Ощадбанк» в I квартале 2011 года получил прибыль 127 млн. грн.