Минэнергоугля вывезло углеполучателям действующих шахт свыше 481 тыс. т топлива

Углеполучателям действующих угледобывающих предприятий (статья 43 Горного закона Украины) по состоянию на 8 июля вывезено 481,6 тыс. тонн топлива на бытовые нужды (62,5% от годовой потребности), топливом обеспечены 115,0 тыс. человек (83% от годовой потребности).

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Кроме того, углеполучателям ликвидируемых и готовящихся к ликвидации (III группа) шахт по состоянию на 8 июля вывезено 113,2 тыс. тонн топлива на бытовые нужды (41% от годовой потребности), при этом обеспечены 35,2 тыс. человек (73% от годовой потребности).