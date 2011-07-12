Закон об учете газа и изменения в НК будут стимулировать экономию энергоресурсов – Клюев

Закон «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» и изменения в Налоговый кодекс будут стимулировать предприятия экономить энергоресурсы.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ в интервью журналистам, сообщили в его пресс-службе.

А.КЛЮЕВ заявил, что закон об учете газа будет стимулировать и поставщиков газа, и население устанавливать счетчики. Это будет делаться как за счет компаний, поставляющих газ, так и за счет средств соответствующих бюджетов. Кроме обязывающих норм, предусмотренных этим законом, правительство планирует реализовать систему дополнительных стимулов. Такие стимулы, например, предусмотрены в принятых недавно изменениях в Налоговый кодекс, сообщил А.КЛЮЕВ.

Кроме этого, принята норма, обусловливающая введение в эксплуатацию новопостроенных или реконструированных многоквартирных жилых домов или коммерческих объектов, которые оснащены системами газоснабжения, только при наличии приборов учета природного газа, сообщил первый вице-премьер-министр.

По его словам, до последнего времени более 5 млн. потребителей платили за газ по нормативам, независимо от реальных объемов его потребления, - до 40% жилья еще не оснащены газовыми счетчиками. Другими словами, около 4 млрд. кубометров, или около 20% газа, потребляемых населением, не учитывается счетчиками, заявил А.КЛЮЕВ. По его словам, многократно доказано, что наличие счетчика в большинстве случаев стимулирует к экономии и уменьшению злоупотреблений, поэтому страна обязана, наконец, решить эту проблему. А.КЛЮЕВ заявил, что к 2018 году 100% потребителей должны быть оснащены приборами учета.

Первый вице-премьер-министр также отметил, что шаги по повышению энергоэффективности страны делаются практически ежедневно. Он сообщил, что в принятых недавно изменениях в Налоговый кодекс среди прочего заложены стимулы для реализации инвестиционных программ развития топливно-энергетического комплекса - при строительстве или модернизации электросетей, электростанций, теплоцентралей, газопроводов.

Кроме этого, по словам А.КЛЮЕВА, документом освобождается от налогообложения прибыль компаний от водо- и теплоснабжения и водоотвода, которая в рамках инвестиционных проектов направляется на строительство, реконструкцию или модернизацию этих объектов коммунального хозяйства. Это лишь один из многих необходимых шагов для ускорения модернизации инфраструктуры ЖКХ, подчеркнул А.КЛЮЕВ.

Он также отметил, что в Налоговый кодекс внесены нормы, стимулирующие добычу энергоресурсов на участках недр, которые характеризуются сложными геологическими условиями, а также тех, которые ранее считались выработанными. Он объяснил, что развитие технологий по добыче углеводородов позволяет вновь начать добычу на законсервированных месторождениях. Таким образом, правительство рассчитывает привлечь международных инвесторов с новыми технологиями, заявил А.КЛЮЕВ.