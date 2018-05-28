Янукович берет газовые переговоры в свои руки... Что из этого выйдет?

Середина лета - в политической и экономической жизни страны традиционное затишье, только на «газовом фронте» давление с обеих сторон нарастает. Сейчас наиболее удобное для Украины время хотя бы попытаться решить с «Газпромом» часть накопившихся вопросов. С окончанием отопительного сезона российский монополист из углеводородного монстра превращается для нас в обыкновенную, хотя и очень крупную компанию, с которой до середины осени можно дискутировать, не рискуя нарваться на газовую блокаду. Но до того момента, когда «Газпром» преобразится подобно оборотню в лунную ночь, осталось всего ничего. А Украина пока так и не приблизилась к решению своей наиболее системной и последовательно решаемой разными правительствами экономической проблемы - снижению неоправданно высокой цены на российский газ. При этом четвертый квартал, который начнется через два с половиной месяца, обещает нам очередной рекорд стоимости «голубого топлива». С начала года Кабмин постоянно рассказывал о том, что еще немного и на очередной встрече с российскими коллегами будет достигнут компромисс. «Газпром» же в ответ выдвигал ультиматумы: скидка на газ в обмен на ГТС или, как минимум, в случае вступления нашей страны в Таможенный союз.

Видимо, все это и подтолкнуло украинского Президента заявить о своем личном участие в переговорах. Однако надежды на то, что Виктор Янукович личным авторитетом «задавит» российских переговорщиков, очень мало - слишком много времени упущено его подчиненными... Даже "спустившись" на одну ступеньку в иерархии и согласившись "подменить" премьер-министра Николая Азарова на встрече с его российским коллегой Владимиром Путиным, Янукович едва ли достигнет большего, чем на то будет согласна российская сторона.

Кроме того, дискуссионной остается целесообразность постоянно говорить о каких-то "скидках" (т.е. просить об одолжении сильнейшего слабейшему), в то время, как давно уже пора перевести проблему в плоскость переговоров равных сторон. Да и какие-то отрывочные сиюминутные скидки едва ли должны становиться целью, учитывая, что в украинско-российских газовых взаимоотношениях, как в старом советском анекдоте, давно уже "всю систему менять надо" (в смысле - договорную базу).

А может, помечтать о том, что привлечение к тривиальным переговорам о поставках и цене топлива таких высокопоставленных чиновников может означать ни много, ни мало, именно пересмотр базовых документов украинско-российских отношений в газовой сфере? Иначе достаточно было бы просто перенести встречу двух премьеров до выздоровления Николая Яновича, тем более, что планирующаяся встреча двух премьеров - из разряда заурядных рабочих встреч... Хотя и предваряющая заседание Межгосударственной комиссии по сотрудничеству под председательством Президентов двух стран. Или что-то где-то о чем-то уже договорено и премьер России в чем-то точно не сможет отказать президенту братской Украины? А то странновато бы было читать заголовки об очередном "провале в украинско-российских взаимоотноешниях", тем более по итогам такой "форматной" встречи...

Лучше позже, чем никогда. Но хотелось бы раньше

Несколько заявлений Виктора Януковича, сделанных во время ежегодной (2-ой по счету) пресс-конференции, которую глава государства традиционно проводит в канун своего дня рождения, явно выделялись на фоне привычной «нефтегазовой» риторики. Во-первых, он планирует до конца июля встретиться со своим российским коллегой для решения пресловутых газовых вопросов. Естественно, Президент высказал надежду на успешный для Украины результат этой встречи.

Более того, В.Янукович не исключил, что может подменить прихворнувшего Николая Азарова на запланированных переговорах с Владимиром Путиным. Президент предположил, что именно на этой встрече можно будет получить ответ по поводу газовых соглашений. Ну и, наконец, Виктор Федорович заявил, что никаких слияний «Нафтогаза» и «Газпрома» не будет, а так же высказался за реструктуризацию НАК и проведение IPO вновь созданных предприятий нефтегазовой отрасли. Четкость изложения приоритетов в исполнении главы государства явно выигрывает на фоне расплывчатых формулировок правительства. Но реализация этих задач может оказаться не под силу даже Президенту.

По мнению независимого эксперта по энергетическим вопросам Александра Нарбута, в оценке хода украинско-российских газовых переговоров Президент Украины, в первую очередь, ориентируются на ту информацию, которую предоставляет ему Кабмин. «Тот факт, что Президент сам решил вести переговоры по газу с премьер-министром России, позволяет надеяться, что у Виктора Федоровича появится возможность лично оценить степень готовности российской стороны к диалогу. Соприкоснувшись с позицией В.Путина, Президент станет большим реалистом в этой сфере и это, безусловно, дает нам проблеск надежды, что Украина займет более жесткую и принципиальную позицию», - считает эксперт.

Между тем, он убежден, что Украина безнадежно упустила время в газовых переговорах. «Даже если в ближайший месяц Президент примет решение об изменении стратегии в переговорном процессе и смене команды переговорщиков с украинской стороны, то делать это будет уже поздно. Если, к примеру, Украина, наконец, решит отстаивать свои интересы в Стокгольмском арбитражном суде, то с процедурной точки зрения подготовка к слушаниям займет не менее 3-х месяцев, а само рассмотрение украинского иска - минимум полгода. В итоге, можно говорить о том, что в текущем году пересмотр газового контракта с Россией маловероятен», - отметил эксперт и добавил: «Правда, к началу отопительного сезона-2011 в украинских хранилищах будут достаточно большие запасы газа, что позволит нам в случае необходимости выдержать продолжительную блокаду со стороны России и продолжить дискуссию. Но достичь реальных результатов все равно будет проблематично».

Акцентируя нежелание российской стороны в принципе вести газовые переговоры, А.Нарбут отметил, что Украина все же имеет формальный повод поднять этот вопрос. «Согласно украинско-российскому межправительственному соглашению, стороны в конце каждого года должны проводить переговоры о стоимости поставок газа и транзитном тарифе на следующий год. Таким образом, инициировать переговоры Украина может, но не факт, что российская сторона поддержит диалог, она может просто уклониться от пересмотра соглашений - если такой замечательный контракт, то к чему все эти разговоры», - подчеркивает эксперт.

А.Нарбут с сожалением констатировал, что на сегодняшний день наша страна имеет значительно больше пробелов в аргументации, чем Россия. «Единственное, что мы должны сделать - всерьез озаботиться реформированием «Нафтогаза», и размышления Президента на эту тему позволяют на это надеяться. Другое дело, что реформирование НАК, а точнее его ликвидацию, могут поручить тем же специалистам, которые на сегодня стоят у руля нефтегазовой отрасли Украины. Из этого, я боюсь, ничего хорошего не получится. Вместо IPO выделившихся из «Нафтогаза» профильных компаний может произойти приватизация по традиционной для Украины схеме. Есть такая инвестиционная техника под названием «прайвит плейсмент», то есть, частное размещение акций, которая может быть применена в отношении структур «Нафтогаза». В таком случае в приватизации будут фигурировать кипрские компании, подконтрольные известным в Украине лицам», - предположил А.Нарбут.

Он также отметил, что в заявлениях Президента существуют два, безусловно, позитивных аспекта. «Первое - Президент вынужден более детально разобраться в газовых отношениях с Россией, второе - озвученная им мысль о необходимости ликвидации НАК как структуры, которая ежегодно съедает из госбюджета 2-3 миллиарда долларов. Но, к сожалению, похоже, что уже осенью мы снова будем размышлять, почему же у нас в газовой сфере все так плохо. В сегодняшних условиях ожидать от переговоров с Россией по газу позитивного для Украины результата - по сути, то же самое, что надеяться на победу перворазрядника в шахматной партии с гроссмейстером. Ну, разве что последний допустит грубую ошибку, а перворазрядник ею воспользуется», - считает А.Нарбут.

Стоит напомнить, что сразу после своего дня рождения Президент ушел в трехнедельный рабочий отпуск. И каким бы рабочим он не был, но все же снизит интенсивность работы главы государства, в том числе и в газовом вопросе. Таким образом, активизации государственной политики в энергетической сфере стоит ожидать не ранее августа.

И еще один нюанс в перипетиях вокруг кабальных договоренностей по газу, заключенных в январе 2009 года. Эксперты в один голос говорят о том, что суд над Юлией Тимошенко, вне зависимости от его результата, не будет иметь ни малейшего влияния на ход переговоров. То есть, даже если судья вынесет приговор, в котором действия экс-премьера будут признаны незаконными, для россиян это не будет означать ровным счетом ничего. Единственное, к чему может прислушаться «Газпром», - решение Стокгольмского арбитражного суда, в юрисдикции которого и находятся межгосударственные соглашения. Но для того, чтобы перенести тяжбу с Москвой в Стокгольм, украинское правительство пока так ничего и не сделало.

Конец пути компромиссов - начало дороги к новому соглашению

Может быть, мы недооцениваем тот вес, который придаст украинским аргументам на переговорах с «Газпромом» тембр голоса Президента страны?

Как считает руководитель энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар, заявления В.Януковича свидетельствуют о том, что украинская сторона, наконец, заняла четкую позицию, которая и может стать основой для перелома ситуации. «Размытая и нечеткая позиция Украины в прошлом, когда часто декларировалась готовность идти на уступки, только разжигала аппетиты «Газпрома». В результате российский монополист перешел к откровенно ультимативной форме переговоров, отбросив все варианты кроме тех, в которых он заинтересован. Требуя согласия Украины на фактическое поглощение «Нафтогаза» «Газпромом», российская сторона перешагнула определенную границу. Таким образом, слова Президента о том, что полномасштабное СП с «Газпромом» Украина создавать не будет, можно расценивать как желание поставить зарвавшегося партнера на место», - считает М.Гончар.

Что же касается успешности переговоров, то М.Гончар также не склонен к оптимистичным оценкам. «Конечно, Россия может для украинского Президента разыграть вариант «злого» Путина и «доброго» Медведева. Последний вполне может сделать вид, что услышал аргументацию украинской стороны, и дать «Газпрому» задание по смягчению условий для нас. Но, как известно, прямым начальником «Газпрома» является российский премьер, а его позиция в отношении Украины остается непримиримой. Таким образом, заявления российского президента отнюдь не гарантирует нам позитивного результата переговоров», - считает эксперт.

Возвращаясь к заявлениям Президента, М.Гончар отметил переход Украины от позиции «жертвенности» к выстраиванию равноправных отношений с «Газпромом». «Мы слишком часто шли на уступки, забывая о том, что российский газ становится товаром на европейском рынке только благодаря украинской услуге по его транспортировке. Желание быстро все уладить (пока холодно не стало) постоянно отвлекает наши власти от принятия долгосрочных стратегических решений. Возможно, наконец, пришло понимание того, что принимать их все-таки придется», - считает М.Гончар.

Он убежден, что, займи Украина жесткую позицию еще год назад, когда Путин как бы экспромтом озвучил идею о создании СП между «Газпромом» и «Нафтогазом», и сегодня переговоры шли бы значительно легче. «Но украинское правительство проявило слабость, пообещав рассмотреть такую возможность, чем позволило россиянам считать, что поглощение вполне возможно. Теперь приходится расставлять все на свои места и начинать долгий процесс убеждения российских партнеров в том, что они заблуждались на счет Украины», - подчеркнул эксперт.

Так что, пожелаем Виктору Федоровичу терпения и настойчивости в нелегком газовом деле. Если же переубеждать россиян будет особенно тяжело, глава государства, безусловно, вспомнит незлым, тихим словом всех своих консультантов и членов правительства, приложивших руку к тому, чтобы ситуация зашла настолько далеко. Возможно, тогда вина Тимошенко за подписание катастрофических для Украины договоренностей даже несколько поблекнет в глазах Президента на фоне фактического бездействия нынешнего Кабмина в вопросе их пересмотра.

Антон Лосев (УНИАН)