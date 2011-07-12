Украина в состоянии самостоятельно модернизировать свою ГТС - эксперты

Украина в состоянии самостоятельно обеспечить модернизацию свей газотранспортной системы как с финансовой, так и с технической точек зрения.

Такое мнение высказали сегодня эксперты в ходе круглого стола на тему «Будущее украинской газотранспортной системы», организованного Институтом Горшенина.

Так, народный депутат Сергей ПАШИНСКИЙ (БЮТ) убежден, что для модернизации украинской ГТС создание консорциума с ЕС или РФ не является обязательным условием. «Украинская ГТС на сегодняшний день функционирует вполне нормально, представляя собой 81 газоперекачивающую станцию, 26 тыс. км магистральных нефтепроводов и самые большие в Европе подземные хранилища газа. Единственная проблема в том, что 86% оборудования нашей ГТС является устаревшим и имеет недостаточно высокую эффективность», - уточнил народный депутат.

При этом, по его словам, необходимо четко отделять модернизацию ГТС от увеличения ее транзитной мощности. «Максимальная мощность украинской газотранспортной системы по прокачке газа составляет 180 млрд. куб. м в год. Но даже на пике поставок российского газа таких объемов не наблюдалось. Таким образом, в течение следующих 20 лет транзитные мощности нашей ГТС будут удовлетворять потребности и России, и стран Евросоюза», - сказал С.ПАШИНСКИЙ.

По его мнению, в рамках модернизации ГТС необходимо в первую очередь провести замену устаревшего оборудования на компрессорных станциях. «На таких украинских предприятиях, как «Зоря-Машпроект», НПО им. Фрунзе и «Мотор Сич», уже разработано газотурбинное оборудование, которое позволит сэкономить до 2 млрд. куб. м в год технического газа, используемого для обеспечения прокачки газа в Европу. При нынешних ценах это позволит увеличить ежегодный доход от эксплуатации украинской ГТС на 600-700 млн. долларов», - считает С.ПАШИНСКИЙ.

Он также убежден, что модернизация ГТС вполне по карману украинскому госбюджету. «Только в этом году за транзит российского газа Украина получит 3 млрд. долларов», - добавил народный депутат.

Советник, руководитель группы экономической политики посольства РФ в Украине Алексей УРИН согласился с тем, что модернизация ГТС является посильной задачей для Украины. «С этим проектом Украина может справиться самостоятельно, и мы с удовлетворением восприняли заявление «Нафтогаза» о том, что он приступил к первой очереди модернизации ГТС за собственные средства», - сказал А.УРИН. И добавил: «Вместе с тем, Россия как основной поставщик газа через украинскую ГТС всегда готова присоединиться к этому процессу. Однако необходимо помнить, что модернизация ГТС в первую очередь в интересах самой Украины, тогда как для РФ это не такой уж и интересный проект».