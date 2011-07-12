Днепропетровский горсовет, USAID и ДТЭК подписали меморандум по энергоэффективности

Днепропетровский горсовет, Агентство США по международному развитию USAID и группа компаний ДТЭК 8 июля подписали в Днепропетровске меморандум о сотрудничестве по улучшению системы теплообеспечения и энергоэффективности в городе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровского горсовета.

Меморандума предусматривает участие ДТЭК и USAID в проведении аудита, выявлении наиболее проблемных вопросов теплоснабжения Днепропетровска, выработке путей их решения и поиске финансирования.

«На этой стадии ДТЭК готов вложить 1 млн грн. для развития этой программы. Реализация проекта начнется с Самарского района города, где планируется модернизировать тепловые сети и зданий, которые обслуживает Приднепровская ТЭС», - говорится в сообщении пресс-службы горсовета.

Реализация проекта позволит провести модернизацию теплосети объектов коммунальной собственности и уменьшить потребление тепловой энергии на 45%.

Справка. В состав ДТЭК входят угледобывающие компании "ДТЭК Павлоградуголь" и шахта "ДТЭК Комсомолец Донбасса", 5 обогатительных фабрик, энергогенерирующая компания "ДТЭК Востокэнерго" и энергоснабжающие "ДТЭК Сервис-Инвест" и "ДТЭК ПЭС "Энергоуголь".

ДТЭК управляет энергетическими активами компании System Capital Management (Донецк).