«Укртрансгаз» уже накопил в ПХГ 16,7 млрд. куб. м газа

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» по состоянию на 9 июля накопила в подземных хранилищах газа (ПХГ) 16,7 млрд. куб. м природного газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что с начала периода закачки в подземные хранилища газа закачано 6,7 млрд. куб. м газа, что на 0,6 млрд. куб. м превышает показатели прошлого года.

В соответствии с утвержденным планом-графиком организационно-технических мероприятий по обеспечению стабильной работы филиалов ДК «Укртрансгаз» в осенне-зимний период 2011-2012 гг. в течение июня выполнены основные запланированные работы.

Перевыполнены следующие показатели: очистка внутренней полости магистральных газопроводов (МГ) - на 247 км (при запланированных 565,7 км очищено 812,7 км); ремонт газораспределительных станций - на 30 единиц (при запланированных 137 ед. отремонтировано 167 ед.); капитальный ремонт МГ - на 9,3 км (при запланированных 1,55 км отремонтировано 10,85 км); обследование подводных переходов газопроводов через водные преграды - на 89 единиц (при запланированных 157 ед. обследовано 246 ед.).

Также в сообщении отмечено, что работы по капитальному ремонту скважин подземных хранилищ газа и газоперекачивающих агрегатов (ГПА), подводных и надводных переходов газопроводов через водные преграды, а также внутритрубной диагностике МГ и т. д. выполняются по графику.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» имеет 12 ПХГ общей активной емкостью около 31 млрд. куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию и выполняют следующие основные функции: регулируют сезонные неравномерности газоснабжения в Украине; компенсируют колебания в потреблении природного газа в европейских странах.