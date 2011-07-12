Западноукраинские НПЗ в июне получили 40 тыс. т азербайджанской нефти

Западноукраинские НПЗ – ОАО «Нефтехимик Прикарпатья» (Надворнянский НПЗ, Ивано-Франковская обл.) и ОАО НПК «Галичина» (Дрогобычский НПЗ, Львовская обл.) в июне импортировали 39,5 тыс. тонн азербайджанской нефти сорта Azeri Light.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В частности, объем поставок азербайджанской нефти на Дрогобычский НПЗ составил 10,8 тыс. тонн, на Надворнянский НПЗ – 28,7 тыс. тонн.

Кроме того, Кременчугский НПЗ (ПАО «Укртатнафта», Полтавская обл.) в июне импортировал 83,0 тыс. тонн азербайджанской нефти, а также принял 141,6 тыс. тонн украинской нефти. Всего с начала года поставки азербайджанской нефти на «Укртатнафту» составили 466,4 тыс. тонн, украинской - 826,8 тыс. тонн.

Напомним, в мае западноукраинские НПЗ импортировали 39,1 тыс. тонн азербайджанской нефти.

Как сообщал УНИАН, в мае ОАО «Укртранснафта» начало поставки азербайджанской нефти на Дрогобычский и Надворнянский НПЗ по нефтепроводу «Одесса-Броды».