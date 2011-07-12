Добкин: завод им. Шевченко выиграет тендер «Энергоатома»

Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН уверен, что ГП «Харьковский приборостроительный завод им. Т. Шевченко» выиграет тендер на производство и поставку оборудования для ГП НАЭК «Энергоатом» на сумму 29 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции, говоря о возможных путях погашения задолженности по зарплате на предприятии.

М.ДОБКИН сообщил, что завод им. Шевченко и еще 3 предприятия прошли конкурс на поставку оборудования для «Энергоатома». «Теперь будут смотреть на цены», - отметил он.

Губернатор подчеркнул, что завод им. Шевченко сегодня уже имеет необходимое для такого производства оборудование и готов выполнить заказ. При этом, по его словам, два из трех других предприятий только начнут процесс подготовки оборудования.

«Поэтому наше предложение будет более привлекательным», - подчеркнул М.ДОБКИН.

По его словам, тендер, который может выиграть завод им. Шевченко, позволит полностью на 2-е полугодие 2011 года загрузить предприятие, которое сейчас находится в тяжелом экономическом положении.

М.ДОБКИН также добавил, что завод сегодня ведет подготовку для участия в тендере, который состоится осенью текущего года, на производство и поставку оборудования для нужд ОАО «Укрзализныця».

Напомним, по данным профсоюзов, долги по зарплате на этом предприятии составляют более 27 млн. грн.

Справка УНИАН. ГП «Харьковский приборостроительный завод имени Шевченко» производит спецтехнику, оборудование для связи, АСУ для АЭС, ТЭС и ГЭС, оборудование для железных дорог и газовой промышленности. Министерство экономики Украины 4 октября 2010 года утвердило план санации предприятия.