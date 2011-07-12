«Уголь Украины» привлечет 38 млн. грн. у «Ощадбанка»

ГП «Уголь Украины» выбрало ОАО «Ощадбанк» для привлечения двух кредитов в размере 19 млн. грн. (с НДС) каждый.

Об этом сказано в сообщении госпредприятия, обнародованном на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

Согласно сообщению, предложение банка акцептировано 20 июня.

Дата подписания договоров – 6 июля.

Как сообщал УНИАН, в марте т.г. «Уголь Украины» привлек у «Укрэксимбанка» (г. Киев) кредитные средства на общую сумму 1 млрд. грн. (5 лотов) под 18% годовых.

Справка УНИАН. ГП «Уголь Украины» является оператором Оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Министерства угольной промышленности.