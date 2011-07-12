Эксперты: украинская ГТС останется востребованной и при «Южном потоке»

Украинская газотранспортная система останется востребованной в случае строительства и запуска газопровода «Южный поток».

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в ходе круглого стола на тему: «Будущее украинской газотранспортной системы», организованного Институтом Горшенина, высказали эксперты, комментируя вероятность полного отказа РФ от использования украинской ГТС после запуска в эксплуатацию газопроводов «Северный поток» и «Южный поток».

По словам народного депутата Украины (БЮТ) Сергея ПАШИНСКОГО, если Россия и построит «Южный поток», то себестоимость прокачки газа по нему будет в 2,5 раза выше, чем через территорию Украины. «Проект строительства «Южного потока» напоминает мне строительство Байкало-Амурской магистрали — в строительстве БАМа участвовала половина Советского союза, а сейчас она практически не эксплуатируется. Я хочу предостеречь наших российских коллег, чтобы с «Южным потоком» не получилась та же история, потому что одно дело транспортировать газ по простой в обслуживании украинской трубе, и совсем другое, когда труба лежит на дне Черного моря и ее обслуживание требует огромных усилий», - подчеркнул народный депутат.

В свою очередь, политолог Александр ПАЛИЙ отметил, что Украина имеет уникальную по своей разветвленности и мощности газотранспортную систему с наибольшими в Европе подземными хранилищами газа. «И когда россияне говорят о том, что они откажутся от наших услуг после введения в эксплуатацию «Южного потока» — это больше похоже на сказки. До сих пор не урегулированы вопросы строительства этого газопровода с рядом стран, через территорию которых он пройдет. Все это информационный шум, для того чтобы повлиять на Украину и склонить ее к созданию консорциума с РФ по управлению газотранспортной системой. Но мы не должны обращать на это внимание», - сказал политолог и добавил: «Да, Россия может выбросить 27 млрд. евро на строительство «Южного потока» и теоретически можно представить, что она построит этот газопровод. Но украинская ГТС все равно будет оставаться оптимальным вариантом — самым быстрым и самым дешевым путем для транзита российского газа в Европу.

В этой связи эксперт считает, что Украине не стоит спешить отдавать свою ГТС в консорциум с российским «Газпромом». «У нас еще достаточно времени для того, чтобы вести переговоры с РФ о получении более выгодных условий поставок российского газа. Если же посмотрим на европейские тенденции, то мы увидим, что Хорватия полностью отказалась от российского газа, и будет покупать газ в Италии; Болгария намерена на 75% сократить закупки газа в РФ. Практически по всему побережью Европейского Союза происходит строительство терминалов по приему сжиженного газа. Таким образом, в ближайшее время украинский рынок газа может оказаться для России еще более важным и привлекательным, как один из крупнейших потребителей российского газа в Европе. В такой ситуации Россия вряд ли будет давить на Украину так же жестко, как она это делает это сейчас», - убежден А.ПАЛИЙ.

Справка УНИАН. «Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка – около 900 км, максимальная глубина – более 2000 м.