Ситуация в ЕС обвалила цену нефти

На мировых торгах в среду, 13 июля, цены на нефть демонстрируют негативную динамику на фоне опасений инвесторов, что нестабильная экономическая ситуация в еврозоне и увеличение запасов "черного золота" в США могут привести к снижению спроса на топливо.

Так, стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,43 доллара, или на 0,44% - до 97 долларов за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,37 доллара, или на 0,31% - до 117,38 доллара за баррель, передает Bloomberg.