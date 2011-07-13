Экспертную оценку украинского рынка газа предоставит IHS CERA

НАК «Нафтогаз Украины» 6 июля провела переговоры с ведущей экспертно-аналитической компанией IHS CERA относительно проведения независимой экспертной оценки состояния украинского рынка газа.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что одним из заданий исследования является наработка рекомендаций относительно оптимизации нормативно-правовой базы в газовом секторе для привлечения инвестиций в производство природного газа из традиционных и нетрадиционных источников.

Справка УНИАН. IHS CERA – американская консалтинговая компания, специализирующаяся на разработке рекомендаций и экспертных выводов для правительств и частных компаний во всем мире относительно рынка энергоносителей, геополитики, тенденций и стратегий в промышленности.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.