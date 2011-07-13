Метпредприятия Украины снизили потребление природного газа

В июне 2011 г. металлургические предприятия Украины сократили потребление природного газа относительно мая т.г. на 57 млн. кубометров, или на 13,8%, – до 411 млн. кубометров.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

Среднесуточное потребление природного газа металлургической отраслью из-за снижения объемов производства в июне уменьшилось относительно мая на 1,4 млн. кубометров - до 13,7 млн. кубометров.

Среднесуточное потребление газа за январь-июнь т. г. увеличилось относительно аналогичного периода 2010 г. на 1,2 млн. кубометров – до 15,6 млн. кубометров.