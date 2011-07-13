Клюев поручил до сентября оснастить счетчиками все предприятия теплокоммунэнерго

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил до 1 сентября этого года оснастить все предприятия теплокоммунэнерго счетчиками.

Об этом он сообщил сегодня, 13 июля, на селекторном совещании с регионами.

«До конца августа обеспечить оснащение всех предприятий теплокоммунэнергетики средствами учета за счет этих предприятий», - отметил он.

По словам А.КЛЮЕВА, в случае невыполнения данного поручения, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики будет аннулировать лицензии этим предприятиям. «Лицензий не будет с 1 сентября на предприятиях, которые не будут работать со счетчиками», - сказал он.

По словам А.КЛЮЕВА, ситуация, когда на предприятиях, которые предоставляют услуги по теплоснабжению, не имея при этом счетчиков, невозможна. «К концу августа нужно, чтобы все счетчики на этих предприятиях были», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в течение двух лет во всех многоквартирных домах будут установлены системы учета тепла и воды, а также в этом году 100% учет должен быть введен на самих коммунальных предприятиях.