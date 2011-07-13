«Черноморнефтегаз» начал добычу с новой платформы

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» начало добычу природного газа с новой платформы БК-1 на Архангельском месторождении в северо-западной части шельфа Черного моря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГАО «Черноморнефтегаз».

В сообщении отмечается, что добыча ведется с первой пробуренной на платформе эксплуатационной скважины, которую сегодня подключили к подводному газопроводу.

При этом компания уточняет, что бурение скважины специалисты СПБУ «Таврида» завершили на прошлой неделе и уже приступили к работам над следующей.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию всех десяти скважин, намеченных к бурению, добыча природного газа с новой платформы БК-1 на Архангельском месторождении составит около 0,5 млн. куб. м в сутки.

Природный газ с новой платформы поступает по только что построенному двухкилометровому подводному газопроводу на центральную технологическую платформу ЦТП-7 и далее – на берег.

Напомним, что в 2011 году во исполнение поручений Президента Украины, Кабинета министров по увеличению отечественной добычи нефти и газа и при финансовой поддержке акционера - НАК «Нафтогаз Украины» - «Черноморнефтегаз» дообустраивает два действующих и осваивает одно новое месторождение. Новые мощности Архангельского и Голицынского месторождений позволят «Черноморнефтегазу» поддержать ежегодную добычу природного газа на уровне более 1 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. Архангельское газовое месторождение расположено в 70 км от берега при глубине моря 51 м и является вторым месторождением, которое «Черноморнефтегаз» дообустраивает в этом году.