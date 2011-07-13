Затраты металлургов из-за роста цен на газ увеличатся на 42% - «Металлургпром»

Затраты отечественных металлургов из-за роста цен на природный газ с 1 июля по итогам III квартала увеличатся на 42%, или на 2,169 млрд. грн. без НДС по сравнению со II кварталом.

Об этом сегодня, 13 июля, в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК сообщил заместитель генерального директора объединения «Металлургпром» Александр ЗРАЖЕВСКИЙ.

«Во II квартале 2011 г. затраты метпредприятий на природный газ составили 5,166 млрд. грн (без НДС), в III квартале затраты вырастут до 7,335 млрд. грн (без НДС)», — уточнил А.ЗРАЖЕВСКИЙ.

По его словам, в прогнозных расчетах затрат металлургов учтены рост цены на газ для самих метпредприятий, а также влияние цены на газ на стоимость основных сырьевых ресурсов для производства.

По данным «Металлургпрома», объем потребления природного газа метпредприятиями во II квартале составил 1,365 млрд. кубометров. В III квартале он вырастет на 1,8% - до 1,39 млрд. кубометров.

Стоимость газа для метпредприятий с 1 июля выросла с 2, 372 тыс. грн. /1 тыс. кубометров до 3,362 тыс.грн/1 тыс. кубометров.