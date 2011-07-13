Переговоры о покупке «Белтрансгаза» будут продолжены в сентябре – «Газпром»

Москва. Переговоры о покупке 50% акций «Белтрансгаза» и по контрактам на поставку в Беларусь и транзит газа будут продолжены в сентябре.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам телефонного разговора руководителя «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА и первого заместителя премьер-министра Беларуси Владимира СЕМАШКО.

«Была достигнута договоренность, что переговоры по покупке «Газпромом» 50% акций ОАО «Белтрансгаз» и по заключению новых контрактов на поставку и транзит газа будут продолжены в сентябре», - говорится в сообщении.

По итогам переговоров А.МИЛЛЕР отметил, что учитывая, что переговоры продолжатся осенью, то есть в преддверии отопительного сезона, придется в комплексе обсуждать вопросы получения «Газпромом» контроля над «Белтрансгазом» и условия поставки и транзита российского газа, хотя этого очень не хотелось.

«К сожалению, не по нашей вине, переговорный процесс затянулся. Время, когда можно было сначала урегулировать корпоративные вопросы по «Белтрансгазу», а потом, уже с позиции 100% владельца компании, подписывать договоры на поставку и транзит, было упущено. Тем не менее, у нас имеются все возможности, чтобы снять оставшиеся нерешенные вопросы задолго до окончания действия существующего контракта на поставку газа в Белоруссию», - сказал А.МИЛЛЕР.

Как сообщал УНИАН, "Белтрансгаз" является монополистом на белорусском газовом рынке.

ОАО "Газпром" с 2010 года является владельцем 50% акций ОАО "Белтрансгаз".

Официальный Минск решил продать "Газпрому" вторые 50% акций «Белтрансгаза» за 2,5 миллиарда долларов.

Руководители правительства Беларуси и "Газпрома" неоднократно заявляли о готовности к заключению сделки по купле-продаже акций "Белтрансгаза", однако Минск увязал контракт с договором на поставку газа в Беларусь в 2012-2014 годах. "Газпром" подобные условия не устроили.

30 июня т.г. А. МИЛЛЕР заявил, что «Газпром» готов купить 50% компании «Белтрансгаз» за 2,5 млрд. долл. «буквально завтра».