ФГИУ начал формирование комиссий по продаже "Киевэнерго", "Закарпатьеоблэнерго" и "Западэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал формирование конкурсных комиссий по продаже госпакетов трех энергокомпаний, входящих в первую группу планируемых к приватизации объектов энергетики, - 25% ПАО "Киевэнерго", 50% ОАО "Закарпатьеоблэнерго и 45,103% ОАО "Западэнерго".

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

В конкурсные комиссии, кроме представителей Фонда госимущества, будут включены, в частности, представители Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства финансов, профсоюзных организаций.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ начал подготовку к продаже на приватизационном конкурсе с открытым предложением цены по принципу аукциона госпакеты акций ПАО "Киевэнерго", ПАО "Западэнерго" и ПАО "Закарпатьеоблэнерго".

ФГИУ приглашает потенциальных покупателей принять участие в разработке условий продажи данных госпакетов акций.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Западэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».

30 июня т.г. председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО заявил, что Фонд утвердил план-график приватизации, в соответствии с которым одиннадцать запланированных к приватизации госпакетов акций энергокомпаний планируется реализовать в течение августа-октября 2011 г.