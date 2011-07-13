ЕС предоставит Молдове 78,6 млн. евро помощи, в том числе на реформы в энергетике

Брюссель. Европейский Союз предоставит Молдове 78,6 млн. евро помощи в этом году для реализации ежегодного Плана действий.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение Еврокомиссия приняла сегодня.

Выделенные деньги планируется использовать на реформы в энергетике, в частности, на изучение потенциала Молдовы в развитии энергетики из возобновляемых источников энергии, а также на улучшение эффективности судебной системы Молдовы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 июля, Еврокомиссия утвердила ряд ежегодных Планов действий для стран – восточных соседей ЕС и приняла решение о выделении средств на их реализацию. Так, Украина получила 30 млн. евро на институциональные реформы.