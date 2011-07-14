Заявление Moody's о возможном снижении рейтинга США обвалили цену нефти

На мировых торгах в четверг, 14 июля, цены на нефть снижаются после объявления рейтинговым агентством Moody`s Investors Service о том, что суверенный долговой рейтинг США на уровне "ААА" помещен на пересмотр с возможностью понижения.

Так, стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже понизилась на 0,32 доллара, или на 0,33% - до 97,7 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,38 доллара, или на 0,32% - до 118,4 доллара за баррель.

Опасения за крупнейшую мировую экономику - США - заметно усилились после решения агентства Moody`s, которое может снизить рейтинг США до уровня "АА" в случае, если в стране произойдет "технический" дефолт. Вероятность этого события не исключена, хоть и "низка", поскольку конгрессменам от обеих партий не удается прийти к соглашению относительно увеличения объемов госдолга и сокращения бюджетных расходов, передает Bloomberg.