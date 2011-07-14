Острожский горсовет категорически против достройки новых энергоблоков на ХАЭС

Острожский городской совет Ривненской области высказался категорически против сооружения новых энергоблоков на соседней Хмельницкой АЭС.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации Украинской народной партии, такое решение было принято на сессии горсовета единогласно.

С предложением не поддерживать решения о достройке третьего и четвертого энергоблоков ХАЕС на сессии Острожского горсовета выступили, в частности, депутаты от УНП, ВО «Батькивщина» и ВО «Свобода», которые аргументировали свою позицию многочисленными угрозами, которые несет в себе наращивание дополнительных энергетических мощностей на этой АЭС.

В частности, были высказаны мнения о том, что в выгодности строительства новых энергоблоков никто так и не убедил жителей прилегающих территорий весомыми аргументами. Кроме того, в современных условиях Украины наращивания таких мощностей опасно не только с экологической, но и технической стороны, если считаться с качеством строительства, надежностью фундаментов под энергоблоки, обеспеченностью необходимым количеством воды и пр.

Как сообщал УНИАН, в некоторых населенных пунктах Ривненской области, прилегающих к ХАЭС, прошли общественные слушания по достройке новых энергоблоков на этой станции. И на ни одном таком слушании жители этих населенных пунктов не высказались в поддержку строительства новых энергоблоков. А вопрос об этом так и не был поставлен на голосование на собраниях общественности.