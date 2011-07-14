Проект госпрограммы: производство электроэнергии в 2012г. вырастет до 200,1 кВт/ч

Производство электроэнергии в Украине в 2012 году планируется увеличить на 2,6 млрд. кВт/ч – до 200,1 кВт/ч, в том числе производство электроэнергии на АЭС - на 2,4 млрд. кВт/ч – до 91,5 кВт/ч.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в проекте Государственной программы социального и экономического развития Украины на 2012 год, презентованном сегодня на заседании коллегии Министерства экономического развития и торговли.

Кроме того, планируется реализовывать программу повышения безопасности АЭС.

Согласно проекту программы, в 2012 году планируется проектирование и строительство энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Планируется также увеличить объем производства концентрата природного урана, создание производства ядерного топлива.

Для развития отрасли из госбюджета в 2012 году планируется выделить 732 млн. грн. и привлечь негосударственные средства в объеме 8,4 млрд. грн.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в 2010 году составило 188,0 млрд. кВт/ч, что на 8,7% больше, чем за 2009 год.

Согласно Прогнозному балансу электроэнергии на 2011 год, утвержденному Министерством топлива и энергетики, Украина планирует в 2011 году увеличить производство электроэнергии на 6,2%, или на 11,4 млрд. кВт/ч, - до 194,839 млрд. кВт/ч, по сравнению с прогнозом производства в 2010 году.

Атомные электростанции (АЭС) Украины в 2010 году увеличили выработку электроэнергии на 7,5%, или 6,227 млрд. кВт/ч, – до 89,151 млрд. кВт/ч.