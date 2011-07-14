Украинская ГТС может быть приватизирована в ближайшее время – эксперт

Украинская газотранспортная система может быть приватизирована в ближайшее время.

Такое мнение высказал эксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА в комментарии, переданном УНИАН.

«В этом смысле законодательные преграды приватизации украинской ГТС могут быть сняты достаточно быстро», - отметил он. Эксперт напомнил, что, в частности, законопроект №7562 содержит норму о внесении изменений в закон «О трубопроводном транспорте» и открывает возможность для продажи украинской газотранспортной системы. «Примечательно, что сам законопроект называется «Про гарантии государства относительно выполнения решений суда», и, в принципе, вообще не должен касаться темы ГТС. Однако он уже прошел одобрение профильного комитета и ожидает своего голосования в стенах Верховной Рады», - заявил В.ЗАСТАВА.

Говоря о перспективах создания трехстороннего консорциума Украина-Россия-ЕС, который бы модернизировал и в последствии управлял бы украинской ГТС, эксперт Института Горшенина отметил, что переговоры в данном направлении на сегодняшний день прерваны: «Для Европы вопрос стабильности поставок российского газа через украинский газопровод – это вопрос энергетической безопасности. Европейские корпорации готовы инвестировать в данный проект. Однако, как часто указывают наши европейские коллеги, сегодня подобный вариант не возможен из-за неготовности украинской стороны устанавливать прозрачные правила игры на газовом рынке. При этом стоит отметить, что согласно исследованиям Института Горшенина, большая часть украинского общества – 52,7% выступает за создание международного консорциума для модернизации ГТС».

Комментируя заявления ряда российских экспертов и чиновников, упорно заверяющих, что на сегодняшний день украинская труба уже не так интересна России, и более того, после введения в эксплуатацию «Южного» и «Северного» потоков она вообще потеряет какую-либо ценность, В. ЗАСТАВА заявил, что эти и другие доводы имеют под собой серьезные основания, но правда заключается в том, что украинская ГТС все-таки нужна России.

В.ЗАСТАВА отметил, что украинская ГТС – самый дешевый способ доставки российского газа в Европу. За последние годы «Газпром» попытался войти в управление большинства газотранспортных систем транзитных стран. Таким образом, считает эксперт, российский государственно-частный монополист обеспечивает себе прогнозируемую ситуацию, снижает затраты на транспортировку газа и главное – получает прямой доступ к потребителям, в первую очередь промышленным. При этом из всех труб украинская – самая значимая для «Газпрома», а Украина – крупнейший европейский потребитель российского газа.

«Введение в эксплуатацию «Северного» и «Южного» потоков не решит ситуацию. Ведь проектируемая пропускная способность обоих потоков – 118 млрд. м. куб., что существенно меньше потенциальной мощности украинской ГТС – 178,5 млрд. куб. м (на границе с Польшей, Румынией, Беларусью, Молдавией). Учитывая ценность украинской ГТС для «Газпрома», вопрос о том, выдержит ли украинская власть давление своих российских «партнеров», остается открытым», - заявил эксперт.