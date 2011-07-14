Производство электроэнергии в Украине в первом полугодии выросло на 3,6%

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-июне составило 96,7 млрд. кВт/ч, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, производство электроэнергии в июне увеличилось на 2,6%, по сравнению с июнем 2010 года, до 14,0 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в 2010 году производство электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины составило 188,0 млрд. кВт/ч, что на 8,7% больше, чем за 2009 год.