"Юрекс-Консалтинг" оценит «Ровенькиантрацит», "Увекон" - «Свердловантрацит»

Победителем объявленного Фондом государственного имущества (ФГИ) конкурса по отбору оценщика целостного имущественного комплекса государственного угледобывающего объединения «Ровенькиантрацит» признано ООО "Юрекс-Консалтинг", целостный имущественный комлпекс «Свердловантрацита» оценит ООО "Консалтинговая компания "Увекон".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

Согласно сообщению, оценка будет проводиться с целью определения рыночной стоимости угледобывающих объединений для последующей передачи их в концессию.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением №443 от 4 апреля разрешил передачу в концессию целостных имущественных комплексов "Ровенькиантрацита" и "Свердловантрацита".

В июле 2010 года «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит» и энергохолдинг ДТЭК, входящий в группу СКМ Рината АХМЕТОВА, заключили договор о сотрудничестве, в рамках которого донецкая компания обязалась вложить в развитие предприятий около 500 млн. грн.

Справка УНИАН. ГП «Ровенькиантрацит» – крупнейшее государственное угледобывающее предприятие, создано в 1980 году. В объединение входят 27 подразделений, в том числе 5 шахт: №81 «Киевская», им. Дзержинского, им. Космонавтов, им. Фрунзе, шахтоуправление «Ровеньковское», одно шахтоуправление, а также 3 обогатительные фабрики: «Вахрушевская», «Комендантская» и «Ровеньковская».

В 2010 году объединение увеличило добычу угля по сравнению с 2009 годом на 21,9%, или 1,084 млн. тонн, – до 6,034 млн. тонн.

ГП «Свердловантрацит» создано в 1934 году. В состав предприятия входят 26 подразделений, в том числе 5 шахт с общей годовой производственной мощностью 5,25 млн. тонн рядового угля и 3 обогатительные фабрики.

В 2010 году объединение увеличило добычу угля по сравнению с 2009 годом на 9,59%, или 558 тыс. тонн, – до 6,034 млн. тонн. Балансовая остаточная стоимость активов "Свердловантрацита" по состоянию на 1 апреля т.г. составляла 1,344 млрд. грн., "Ровенькиантрацита" - 1,817 млрд. грн.