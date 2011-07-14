«Укргазвыдобування» реализовала на аукционе 18 тыс. т нефтепродуктов

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины» 14 июля на аукционе №13НП на Товарной бирже «Первая независимая биржа» (ТБПНБ) реализовала 18,08 тыс. тонн нефтепродуктов собственного производства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТБПНБ.

В частности, компания реализовала на аукционе:

бензин А-76 – 7,15 тыс. тонн по средней цене 11 724,38 грн./тонна (стартовая цена 11 655,00 грн./тонна); бензин А-92 – 4,56 тыс. тонн по средней цене 11 615,26 грн./тонна (стартовая цена 11 565,00 грн./тонна); дизельное топливо – 4,56 тыс. тонн по средней цене 9 973,95 грн./тонна (стартовая цена 9 845,00 грн./тонна).

Также компания реализовала на аукционе мазут М-100, уайт-спирит, битум нефтяной кровельный БНП 40/180 и др.

Как сообщал УНИАН, 6 июля «Укргазвыдобування» на аукционе №12НП на ТБПНБ реализовала 16,44 тыс. тонн нефтепродуктов собственного производства.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» является наибольшей газодобывающей компанией Украины, которая обеспечивает свыше 70% от общей добычи газа в стране. Ведущим подразделением по переработке в структуре ДК «Укргазвыдобування» является Шебелинский газоперерабатывающий завод, который осуществляет производство автомобильных бензинов марок А-76, А-92, А-95, А-98, дизельного топлива, сжиженного газа, уайт-спирита, мазута, битума и других нефтепродуктов.