В Донецкой области угледобыча увеличилась на 16%

В Донецкой области объем добычи рядового угля в первом полугодии 2011 года увеличился на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 18,5 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области. Согласно сообщению, в июне объем выданного на-гора угля в области составил 3,1 млн. тонн.

Статистики также отметили, что при этом переработка рядового угля на обогатительных фабриках области увеличилась на 1,1% и составила с начала года 22,3 млн. тонн, что больше добычи за счет ввоза угля из-за пределов региона.

Производство продуктов обогащения возросло на 2,2% и за январь-июнь 2011 года составило 13,5 млн. тонн.

Шахтами области в составе готового угля получено продуктов обогащения в объеме 6,4 млн. тонн. Общий объем готового угля, включающий, кроме продуктов обогащения, рядовой уголь, отгруженный потребителям, в том числе для последующего обогащения, за январь-июнь 2011 года составил 14,3 млн. тонн и по сравнению с январем-июнем прошлого года возрос на 18,4%.

Справка УНИАН. По данным пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, производственный потенциал угольной отрасли региона составляют 94 угледобывающих предприятия. Непосредственно отраслевому министерству подчинены 47 шахт и шахтоуправлений, которые входят в состав 10 государственных предприятий по добыче угля, 14 шахт и шахтоуправлений (из которых 9 – шахты III группы) являются самостоятельными госпредприятиями.

В данное время на территории области по добыче угля работает 33 предприятия негосударственной формы собственности, из которых наиболее крупными являются АП «Шахта им. А. Ф. Засядько», ООО «ДТЭК «Добропольеуголь», ПАТ «Шахтоуправления «Покровское», ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса», ПАТ АП «Шахта «Ждановская», ОДО «Шахта «Белозерская», ОДО «Шахтоуправление им. В. И. Чапаева» и ОДО «Шахта «Новодзержинская», ООО «Краснолиманское».

На разной стадии ликвидации находятся 56 горных предприятий (54 шахты и 2 обогатительные фабрики). Физическая ликвидация завершена на 28 шахтах, на 8 шахтах ликвидационные работы завершены в полном объеме.

Производственная мощность угледобывающих предприятий области составляет 39,9 млн. тонн.