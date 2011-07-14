Кабмин отнес сланцевый газ к ископаемым общегосударственного значения

Кабинет министров Украины своим постановлением отнес сланцевый газ к полезным ископаемым общегосударственного значения.

Соответствующее постановление Кабмина (№718 от 6 июля) обнародовано на правительственном портале.

Вместе с тем, к полезным ископаемым общегосударственного значения Кабмин также отнес и кварцитоподобный песчаник.

Кроме того, Кабмин предоставил статус ископаемого общегосударственного значения нефтяному битуму вместо конденсата.

Как сообщалось, в октябре 2010 года Верховная Рада освободила от лицензирования поиск и разведку, добычу полезных ископаемых из месторождений, имеющих общегосударственное значение.