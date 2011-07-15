Сегодня Печерский райсуд по делу Тимошенко имеет право на два процессуальных действия

Сегодня Печерский районный суд, который продолжает рассмотрение дела по обвинению лидера «Батькивщины», экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году, должен совершить только два процессуальных действия.

Об этом сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

В частности, в соответствии со статьей 44 Уголовно-процессуального кодекса Украины после представления Ю.ТИМОШЕНКО ходатайства о допуске к участию в деле новых защитников председательствующий на судебном заседании судья Родион КИРЕЕВ обязан вынести соответствующее решение.

При этом, как отмечается в сообщении, судья должен руководствоваться нормой части 4 статьи 44 Кодекса, согласно которой защитник допускается к участию в деле на любой стадии процесса, а также статьей 48 УПК, которая определяет право защитника на ознакомление по окончании досудебного следствия со всеми материалами дела.

Кроме того, в соответствии с требованиями статьи 289 УПК, суд сегодня обязан предоставить новому защитнику, который впервые вступил в дело, время, необходимое для ознакомления с материалами дела и для подготовки к участию в судебном заседании.

Как известно, на предыдущем судебном заседании, 11 июля, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила суду о подписанном ею заявлении защитника Николая ТИТАРЕНКО относительно его отказа от защиты экс-премьера в связи с непредоставлением судьей Р.КИРЕЕВЫМ адекватного срока для ознакомления с материалами дела.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО, желая воспользоваться своим правом пригласить нового защитника на стадии судебного разбирательства дела, обратилась в суд с ходатайством о выделении ей трех суток, согласно статье 46 Уголовно-процессуального кодекса Украины. После обоснования объяснений со стороны защиты судья Р.КИРЕЕВ вынужден был объявить перерыв в судебном заседании до 9.00 15 июля.