Путин не исключает строительства третьей очереди газопровода «Северный поток»

Премьер-министр России Владимир Путин не исключает возможности строительства третьей очереди газопровода «Северный поток».

«Мы будем строить вторую очередь ВСТО (трубопроводная система «Восточная Сибирь — Тихий океан». – «Газета.Ru»), у нас огромный рынок сбыта, связанный с ремонтом труб. Кроме того, будет вторая нитка газопровода «Северный поток», на очереди «Южный поток», а, может быть, и еще одна очередь «Северного потока», – сказал Путин на встрече с рабочими Магнитогорского металлургического комбината.

«Северный поток» – новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод пройдет через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга в Ленинградской области) до побережья Германии (район Грайфсвальда).

Акционеры Nord Stream AG – ОАО «Газпром» (51%), немецкие Wintershall Holding («дочка» BASF SE) и E.On Ruhrgas (по 15,5%), нидерландская N.V.Nederlandse Gasunie и французская GDF Suez S.A. (по 9%), передает РИА «Новости».