Цены на бензин сохраняют недельный уровень

С 8 по 15 июля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты практически не изменились. Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 8 по 15 июля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-80 – сохранились на уровне 9,44 грн./литр; бензин А-92 – сохранились на уровне 9,98 грн./литр; бензин А-95 – снизились на 0,3% - с 10,30 грн./литр до 10,27 грн./литр; дизельное топливо – снизились на 0,1% - с 9,74 грн./литр до 9,73 грн./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.