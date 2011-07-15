Дубина: Тимошенко под угрозой увольнения заставила подписать газовые контракты

Бывший председатель НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявляет, что экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО под угрозой увольнения заставила его подписать газовые контракты с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в показаниях О.ДУБИНЫ, зачитанных в Печерском райсуде Киева в рамках объявления прокурором обвинительного заключения по делу Ю.ТИМОШЕНКО.

«Перед подписанием контрактов Юлия ТИМОШЕНКО угрожала мне увольнением с работы в случае моего отказа подписать контракты», - указал О.ДУБИНА.

Он заявил, что отказывался подписывать контракт с условиями поставок газа по 450 дол. за тысячу кубометров без директив Кабинета Министров. Однако через два дня Ю.ТИМОШЕНКО предоставила О.ДУБИНЕ утвержденные ею лично и скрепленные печатью правительства директивы. «Таким образом, Ю.ТИМОШЕНКО лично дала распоряжение на подписание договоров», - говорится в показаниях О.ДУБИНЫ.

Также бывший глава НАК «Нафтогаз Украины» утверждает, что отказывался подписывать контракты и доложил об этом тогдашнему Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, но тот не дал прямого ответа на вопрос подписывать или не подписывать контракты.

В соответствии с показаниями О.ДУБИНЫ, если бы он знал, что правительство не принимало директив, то не подписал бы те контракты, но вынужден был их заключить, учитывая то, что директивы являются обязательными для выполнения.

Кроме того, О.ДУБИНА считает, что за счет запасов газа в газоубежищах можно было продержать страну до конца февраля 2009 года, не покупая газ в России, и попытаться убедить Россию пойти на уступки. Однако О.ДУБИНА не указал, гарантировало ли бы эта снижение цены на газ.