Гособвинение завершило объявление обвинительного заключения по делу Тимошенко

Представитель государственного обвинения прокурор Лилия ФРОЛОВА завершила объявление обвинительного заключения по экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и после этого судья Печерского районного суда Родион КИРЕЕВ объявил технический перерыв в судебном заседании на 15 минут.

Как передает корреспондент УНИАН, Р.КИРЕЕВ объяснил необходимость объявления перерыва производственной необходимостью.

«По производственной необходимости я объявляю перерыв на 15 минут», - объявил Р.КИРЕЕВ.

В обвинительном заключении прокурор Л.ФРОЛОВА связывала уголовную ответственность Ю.ТИМОШЕНКО не только с совершением преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий), а так же с тем, что в 2005 году против Ю.ТИМОШЕНКО в России было выдвинуто уголовное обвинение по факту организации дачи взятки по ст. 291 Уголовного кодекса России, что соответствует ч.3 ст.27 и ч.2 ст.369 Уголовного кодекса Украины (соучастие в преступлении и коммерческий подкуп служебного лица).

«Установлено, что ТИМОШЕНКО Ю.В. на путь исправления не стала и будучи в должности премьер-министра Украины в 2009 году совершила тяжкое преступление в служебной деятельности», - заявила Л.ФРОЛОВА.

По мнению стороны обвинения, преднамеренность действий Ю.ТИМОШЕНКО заключается в ее желании создать «положительный имидж эффективного руководителя».

По словам Л.ФРОЛОВОЙ, во время досудебного следствия также не были установлены обстоятельства, которые могут смягчить наказание обвиняемой.