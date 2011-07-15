В заседании Печерского суда по делу Тимошенко объявлен перерыв до 18 июля

В заседании Печерского районного суда Киева по рассмотрению уголовного дела против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией объявлен перерыв до 18 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, следующее заседание суда по решению председательствующего на процессе судьи Родиона КИРЕЕВА начнется в 11.00.

После оглашения обвинительного заключения свое исковое заявление объявил гражданский истец, представитель НАК «Нафтогаз Украины». Суть иска заключается в том, что Ю.ТИМОШЕНКО своими действиями нанесла государству убытков в размере более 1,5 млрд. грн.

Р.КИРЕЕВ предложил прокурорам объявить перерыв в заседании суда.

В свою очередь, сторона государственного обвинения отметила, что после оглашения обвинительного заключения и заслушивания гражданского иска предполагается разъяснение их сути подсудимой. Поэтому прокуроры поддержали предложение судьи объявить перерыв.

Как сообщал УНИАН, председательствующий на судебном заседании судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ сегодня утром удалил на одно судебное заседание Ю.ТИМОШЕНКО, обвинив ее в неуважении к суду.

После этого представитель государственного обвинения, прокурор Лилия ФРОЛОВА зачитывала обвинительное заключение. Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвокаты отсутствовали на заседании суда.