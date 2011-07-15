«Турбоатом» модернизирует три агрегата на Кременчугской ГЭС

В июле 2011 года ОАО «Турбоатом» заключило контракт на поставку оборудования для модернизации трех агрегатов Кременчугской ГЭС (станционные № 7, 8, 9).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, тендер на реконструкцию гидротурбин Кременчугской ГЭС «Турбоатом» выиграл в июне текущего года.

Согласно контракту, на каждом из трех агрегатов ГЭС завод осуществит замену рабочего колеса (РК) диаметром 8 м и камеры РК, лопаток направляющего аппарата, механизмов турбины, реконструкцию вала и модернизацию крышки турбины. В отличие от двух турбин, модернизированных ранее, для этих трех агрегатов «Турбоатом» изготовит РК измененной конструкции – с 5-ю лопастями.

В результате реконструкции на отдельных режимах работы мощность турбины увеличится до 10% и составит 64 МВт, повысится экономичность и КПД, срок службы гидроагрегата продлится на 35-40 лет, межремонтный период – на 5-7 лет.

Заказчик проекта модернизации - ОАО «Укргидроэнерго». Срок поставки оборудования – 130, 174 и 217 недель с момента получения авансового платежа.

Справка УНИАН. Кременчугская ГЭС на реке Днепр (г. Светловодск, Кировоградская область) представляет третью ступень каскада гидроэлектростанций на территории Украины. Всего на Кременчугской ГЭС установлено и введено в эксплуатацию в течение 1958-1960 гг. 12 поворотно-лопастных гидротурбин с четырехлопастными рабочими колесами диаметром 8 м производства ОАО «Турбоатом». В июне 2009 г. после реконструкции в эксплуатацию был пущен агрегат ст. № 2, на котором завод осуществил замену РК и камеры РК. Оборудование для реконструкции турбины ст. № 3 в стадии изготовления и монтажа. В дальнейшем «Турбоатом» планирует принимать участие в модернизации остальных семи турбин станции.

Харьковский турбинный завод (ныне ОАО «Турбоатом») - одно из крупнейших в мире турбостроительных предприятий, которое осуществляет полный цикл производства: проектирование, изготовление, поставка, наладка, фирменное обслуживание турбинного оборудования для всех типов электростанций. За свою историю харьковские турбостроители изготовили более 300 паровых турбин для ТЭС, ГРЭС, 110 турбин для АЭС, свыше 400 гидравлических турбин и 450 гидрозатворов. Продукция «Турбоатома» работает в 45 странах мира на четырех континентах. 75,224% акций «Турбоатома» принадлежит государству. Доля экспорта в объеме производства составила 70,5%. На заводе работает 4,7 тыс. чел.