Винницкая область направит на развитие малой гидроэнергетики 50 млн. грн.

Винницкий областной совет утвердил программу развития малой гидроэнергетики в области на 2011-2015 годы с общим объемом финансирования 50,1 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая программа была принята в пятницу, 15 июля, во время очередного заседания Винницкого областного совета.

На выполнение программы из областного бюджета будет привлечено 1 млн. грн. и еще 49,1 млн. грн. составят средства внебюджетных источников.

В 2011 году программа предусматривает 10,8 млн. грн. вложений, в 2012 году - 11,4 млн. грн., в 2013 - 12,1 млн. грн., в 2014 - 7,9 млн. грн. и в 2015 году - 7,9 млн. грн.

Целью программы является обеспечение эффективного развития малой гидроэнергетики с максимальным использованием экономически эффективного гидроэнергетического потенциала, совершенствование управления объектами малой гидроэнергетики и уровня их безопасности.

Программой предусмотрено проведение расчистки гидроаккумулирующих водоемов действующих ГЭС, проведение технического перевооружения реконструкции малых ГЭС.

Также планируется восстановление, строительство и ввод в эксплуатацию новых малых ГЭС на объектах водного хозяйства, действующих или созданных. В частности, программой предлагается модернизация и обновление 12 малых ГЭС, которые требуют более 46 млн. грн. капиталовложений.

Справка УНИАН. В Винницкой области работает 11 малых ГЭС общей мощностью 20,69 МВт. В 2010 году этими МГЭС в области произведено 87 млн. кВт/ч электроэнергии, что эквивалентно 30,55 тыс. тонн условного топлива.