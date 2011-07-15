«Нафтогаз» просит суд взыскать с Тимошенко 1,5 млрд. грн. для компенсации убытков

НАК «Нафтогаз Украины», выступающий в судебном процессе над экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО гражданским истцом, заявил иск о взыскании с нее 1,516 млрд. грн. для компенсации убытков, нанесенных компании в результате подписания в 2009 году газовых соглашений с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее исковое заявление представитель НАК «Нафтогаз Украины» передал сегодня Печерскому районному суду Киева после оглашения государственным обвинением обвинительного заключения.

«ТИМОШЕНКО Ю.В. обязала НАК «Нафтогаз Украины» подписать контракты с ОАО «Газпром» на приобретение природного газа и руководствоваться базовой ценой в размере 450 долларов США за тысячу кубических метров. При этом ставка транзита природного газа по территории Украины на 2009 год осталась на уровне 1,7 долларов за тысячу кубометров на 100 километров расстояния», - сказал представитель гражданского истца Игр КОСТЬ.

По его словам, в результате выполнения директив, данных Ю.ТИМОШЕНКО на подписание соответствующих контрактов, НАК «Нафтогаз Украины» были нанесены убытки в размере 1,516 млрд. грн.

«Мы просим суд взыскать с ответчика нанесенные ею убытки в размере 1 млрд. 516 млн. 460 тыс. грн.», - сказал представитель гражданского истца.