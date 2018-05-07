Споры через трубу: Россия и Украина не слышат друг друга

Газотранспортная система - за последние годы это словосочетание стало одним из самых значимых практически для каждого украинца. Мы постоянно слышим о том, что ГТС требует срочной модернизации. Краеугольным камнем стал вопрос – кто станет партнером Украины в этом деле, потому что самостоятельно мы вроде бы не справимся. Вариантов немного: можно создать консорциум с ЕС, можно одновременно с Россией и ЕС и, наконец, можно обойтись только российскими инвестициями. Вместе с тем, мы прекрасно знаем, что «Газпром» спит и видит, как бы наложить лапу на нашу ГТС и лишить Украину энергетической независимости. С учетом этого создание консорциума является отличным шансом для российского монополиста реализовать свои планы.

«Энергетическая независимость» - еще один прижившийся штамп, употребляемый чаще всего в связи с агрессивной энергополитикой Москвы. Среднестатистический россиянин уж лет пятнадцать убежден, что украинцы по ночам сверлят дырки в газопроводе и воруют российский газ канистрами, ведрами, кастрюлями или чем там еще. Продвинутые граждане РФ уверены, что украинские власти, вне зависимости от их «окраса», с помощью своей ГТС постоянно шантажируют Кремль, добиваясь от него неоправданных скидок на голубое топливо, а значит нужно срочно построить трубопроводы в обход Украины и, наконец-то, отвязаться от «хитрых хохлов». Но ведь должны же быть и в Украине, и в России эксперты, которые уж точно знают, в чем суть проблемы. Возможно, стоит только сопоставить их мнения, и решение станет очевидным...

Одолжить по привычке

Для начала в общих чертах обрисуем ситуацию вокруг ГТС в свете последних VIP-заявлений. В начале июля Виктор Янукович сказал, что объединения «Нафтогаза» и «Газпрома» не будет «как такового». Такая четкая позиция главы государства, безусловно, внесла свежую струю в обсуждение будущего украинской газотранспортной системы. То есть, возможность осуществления совместных проектов Президент не исключает, но слияний, которые бы для НАК означали фактическое поглощение, не планируется. Вроде бы патриотически настроенному экспертному сообществу от энергетики можно вздохнуть с облегчением, но тут же встает второй не менее актуальный вопрос - на какие шиши проводить давно запланированную модернизацию ГТС. Ведь если россияне не будут участвовать в управлении украинской трубы, то инвестиций в ее обновление тоже ожидать не приходиться. Что же касается привлечения европейских получателей российского газа, то тут скопившееся огромное количество меморандумов и деклараций никак не переходит в качество реальных проектов. Сказывается желание влиятельных украинских олигархов и госчиновников, задействованных в газовом бизнесе, сохранить непрозрачную структуру отечественного рынка и как можно дольше тянуть с реформированием «Нафтогаза». Без выделения из его структуры компании, которая бы занималась исключительно вопросами транспортировки газа и управляла бы нашей ГТС, ни о каких европейских вливаниях речи быть не может.

На этом фоне очень оптимистично прозвучало заявление «Нафтогаза» о том, что он приступает к модернизации трубы за счет собственных средств, во что вложит 3,1 млрд. грн. уже в текущем году. Что касается объема финансирования, то это, конечно, еще вилами по воде писано, но сама идея вполне позитивная. В ее развитие стоит привести мнение народного депутата (БЮТ) Сергея Пашинского, который убежден, что Украине изначально не стоило зацикливаться в данном вопросе на поиске компаньонов.

«Украинская ГТС на сегодняшний день функционирует вполне нормально, представляя собой 81 газоперекачивающую станцию, 26 тыс. км магистральных нефтепроводов и самые большие в Европе подземные хранилища газа. Единственная проблема в том, что 86% оборудования нашей ГТС является устаревшим и имеет недостаточно высокую эффективность», - отметил народный депутат в ходе круглого стола на тему «Будущее украинской газотранспортной системы», организованного Институтом Горшенина.

При этом, по словам С.Пашинского, необходимо четко разделять модернизацию ГТС и увеличение ее транзитной мощности. «Максимальная мощность украинской газотранспортной системы по прокачке газа составляет 180 млрд. куб. м в год. Но даже на пике потребления российского газа таких объемов не наблюдалось. Таким образом, в течение следующих 20 лет транзитные мощности нашей ГТС будут удовлетворять потребности и России, и стран Евросоюза», - подчеркнул парламентарий.

По его мнению, в рамках модернизации ГТС необходимо, в первую очередь, провести замену устаревшего оборудования на компрессорных станциях. «На таких украинских предприятиях, как «Зоря-Машпроект», НПО им. Фрунзе и «Мотор Сич», уже разработано газотурбинное оборудование, которое позволит сэкономить до 2 млрд. куб. м в год технического газа, используемого для обеспечения прокачки газа в Европу. При нынешних ценах это позволит увеличить ежегодный доход от эксплуатации ГТС на 600-700 млн. долларов», - считает С.Пашинский.

Он также убежден, что модернизация ГТС вполне по карману украинскому бюджету. «Только в этом году за транзит российского газа Украина получит 3 млрд. долларов», - аргументировал народный депутат.

Как тут не вспомнить о том, что, выклянчивая очередной транш у МВФ, Украина одновременно реинвестирует в экономику так горячо любимого нашими олигархами Кипра миллиарды долларов ежеквартально. Называется это все — приватизация доходов и национализация убытков.

Иголка в яйце

Теперь мнения российских экспертов, прозвучавшие в ходе упомянутого круглого стола. Так, руководитель группы экономической политики посольства РФ в Украине Алексей Урин полностью согласен с тем, что модернизация ГТС является посильной задачей для Украины. «С этим проектом Украина может справиться самостоятельно, и мы с удовлетворением восприняли заявление «Нафтогаза» о том, что он приступил к первой очереди модернизации ГТС за собственные средства. Вместе с тем, Россия как основной поставщик газа через украинскую ГТС всегда готова присоединиться к этому процессу. Однако необходимо помнить, что модернизация трубы, в первую очередь, в интересах самой Украины, тогда как для РФ это не такой уж и интересный проект», - сказал эксперт. Из высказываний господина Урина следует, что «Газпром» отнюдь не так сильно заинтересован в нашей ГТС, как это нам иногда кажется.

Представитель российского посольства тоже выразил искреннее недоумение по поводу того значения, которое придают в Украине теме газопровода. «Иногда кажется, что ГТС в Украине воспринимают едва ли не как иголку в яйце, в которой заключена смерть Кощея - стоит ее сломать и все рухнет», - пошутил А.Урин. Он убежден, что роль ГТС для экономики Украины сильно преувеличена. «К сожалению, вопрос модернизации украинской ГТС получил политическое преломление, не позволяющее трезво взглянуть на вещи. Почему-то никто не слышал о проблемах вокруг модернизации ГТС Словакии или Чехии. Все страны с ней столкнулись, потому что система строилась в 1960-е годы и соответственно требует обновления. Все страны этот вопрос нормально решают и не понятно вокруг чего в Украине развернулись такие жаркие споры», - отмечает российский дипломат.

И ведь он во многом прав. Конечно, господин Урин несколько приуменьшает интерес «Газпрома» к украинской газотранспортной системе, но то, что у нас очень любят прикрывать политикой нежелание заниматься реальной работой - факт.

Суд над Тимошенко делает строительство Южного потока неизбежным?

Государственный чиновник, да еще и дипломат, каковым является А.Урин, все же очень ограничен в своих высказываниях, noblesse oblige, как говорится. Совсем другое дело матерый энергетический эксперт - генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (РФ) Константин Симонов. Вот кто раскроет нам глаза на ситуацию с украинской ГТС.

«Дело даже не в том, способна ли Украина самостоятельно профинансировать модернизацию своей ГТС, а в том, чем она будет наполняться. Без российского газа украинская труба не имеет ни малейшего смысла. Если Россия начнет строить Южный поток, то украинскую ГТС можно будет закрывать», - заявил К.Симонов.

Подобные заявления делались в России и ранее, но теперь, когда до запуска Северного потока осталось совсем немного времени, они обрели заметно больший вес. По словам эксперта, многие рассчитывают, что спрос на российский газ в Европе будет расти, и это позволит сохранить объемы прокачки газа через ГТС Украины, даже не смотря на запуск Северного потока.

«Но на сегодняшний день вполне оптимистичным был бы прогноз о возвращении хотя бы к докризисным объемам поставок. Так что ориентироваться на то, что украинская ГТС будет заполнена за счет увеличения поставок российского газа, наверное, не стоит. Если же мы ориентируемся на уровень поставок 2008 года, то строительство Южного потока позволяет перенаправить практически весь российский газ через Северный и Южный потоки. Я помню, как в Украине смеялись, когда начиналось строительство Северного потока, как говорили о том, что это нереальный проект. Но теперь пора задуматься, что для принятия решения по ГТС у Украины осталось совсем немного времени, как только будет заложена первая труба в Южном потоке, ГТС Украины можно будет закрывать. Что касается варианта слияния «Нафтогаза» и «Газпрома», то, конечно, это в большей степени поглощение и такой вариант вызывает в Украине возмущение, поэтому предпочтительней рассматривать вариант создания консорциума по управлению украинской ГТС», - отметил К.Симонов.

Но это все, так сказать, возможные последствия. Интереснее то, чем, по мнению К.Симонова, руководство РФ может объяснить свое желание исключить Украину из схемы поставок газа в ЕС.

«Если нынешнее руководство Украины пытается в суде доказать, что Тимошенко не имела полномочий подписывать газовые соглашения, то возникает логичный вопрос, а не окажется ли в дальнейшем нелегитимной и подпись нынешнего премьер-министра Азарова. В один прекрасный день мы можем проснуться утром и узнаем, что Тимошенко была нелегитимным премьером, а контракты, заключенные ею, недействительны. В таких условиях России очень трудно найти аргументы в пользу продолжения транзита газа в Европу через украинскую ГТС. Когда Украина создает такие политические риски, России ничего не остается, как начинать строительство Южного потока», - подчеркивает эксперт.

Из всего вышесказанного можно выделить одну единственную мысль: создание СП с «Газпромом» по управлению ГТС - единственная возможность для Украины сохранить «транзитный бизнес». К тому же, наша страна должна еще постараться, чтобы уговорить Газпром ввязаться в эту «авантюру». А вы говорите - «Газпром» давит на Украину, да он сам оказывается под постоянным давлением киевских «шантажистов».

P.S. Как тут не вспомнить сцену из фильма «Асса» (культовое кино позднего СССР). Главный герой картины Бананан демонстрирует героине картины свое изобретение - трубу из папье-маше под названием «коммуникейшен тьюб»: «Коммуникативная труба. Садись. Допустим, тебе хочется поделиться со мной каким-нибудь своим душевным переживанием. Приводим трубу в позишн намба ван. Ты туда говори, а я сюда ухом <...> Теперь переводим трубу в позишн намба ту. Ты туда ухом, я - сюда»

Ну, чем не разговоры о газовой трубе, через нее же, только длина не позволяет нормально общаться. То слышно плохо, то эхо смысл сказанного искажает. Да и ухо редко кто приложить рискует - оглохнуть же можно…

После того, как глава «Газпрома» господин Миллер 5 июля заявил, что пересмотр цен на газ для Украины станет возможным только при условии слияния "Газпрома" и "Нафтогаза", говорить стало вообще не о чем. Остается действовать, то есть, начинать реформу НАК и модернизировать ГТС своими силами. Что же касается ее востребованности, то даже К.Симонов считает, что рост спроса на российский газ в ЕС под вопросом. А значит украинский газовый рынок останется для РФ одним из наиболее интересных. Будет ли Россия усиливать давление на одного из крупнейших потребителей своих углеводородов и выбрасывать деньги на строительство Южного потока в условиях ограниченного спроса? Вряд ли.

Петр Черных (УНИАН)