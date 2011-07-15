АМКУ разрешил кипрской 3P International Energy приобрести более 50% акций «Тисагаз»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании 3P International Energy Limited (Кипр) на приобретение акций ПАО «Тисагаз» (с. Вовковое, Закарпатская обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

В сообщении отмечается, что такое приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.

Как сообщалось, в мае 2011 года канадская компания 3P International Energy Corp., имеющая опыт добычи нетрадиционного газа, сообщила, что АМКУ выдал ей разрешение на приобретение 50% акций ПАО «Тисагаз». Компания также получила разрешение канадской фондовой биржы TSX Venture Exchange, на которой котируются ее акции.

Напомним, ПАО «Тисагаз» принадлежат четыре газовые лицензии: на Российско-Комаровское, Становское, Королевское газовые месторождения и Ужгородский разведывательный блок.