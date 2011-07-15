В Полтавской области до 2013 г. газифицируют 34 села за 30,5 млн. грн.

В Полтавской области до 2013 года планируют газифицировать 34 села, стоимость проведения работ составит 30,5 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, из 30,5 млн. грн. - 22 млн. грн. предоставит НАК «Нафтогаз Украины», остальное - средства областного бюджета и самих жителей данных сел.

На сегодня уже завершено строительство подводного газопровода к селу Марьино Котелевского района, в села Ульяновка-Октябрьское, Караваи-Кулажинцы Гребенковского района.

Ведутся работы по газоснабжению села Глинское Зиньковского района, продолжаются конкурсные торги по строительству подводного газопровода к селу Радаловка Глобинского района и Самусиивка Кременчугского района.

Справка УНИАН. В 2008-2010 гг. в Полтавской области введено в действие 23 газовые сети общей протяженностью 107,87 км. Для этих целей было привлечено 19,65 млн. грн. (30%), в том числе из госбюджета – 3,95 млн. грн., из областного бюджета – 3,32 млн. грн.