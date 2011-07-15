В Полтавской области объекты ЖКХ готовы к отопительному сезону на 50%

В Полтавской области на сегодняшний день объекты жилищно-коммунального хозяйства готовы к работе в отопительном сезоне в среднем на 50%.

Об этом на совещании в Полтавской облгосадминистрации заявил начальник Главного управления жилищно-коммунального хозяйства Полтавской ОГА Александр ТОНКОВ.

По его словам, в жилом фонде подготовлены из 2832 домов из 6695, т.е. 42,3%, в коммунальной теплоэнергетике 59% объектов готовы, или 407 из 690; в водопроводно-канализационном хозяйстве из 65,2 км водопроводных сетей отремонтировано 33,7 км, или 51,2% от плана; из 7,5 км канализационных сетей - 3,8% (50,7%). Также подготовлены 53 водопроводные насосные станции из 102 и 54 из 105 канализационных насосных станций. Из 39 канализационных очистных сооружений готовы к зиме 20.

А. ТОНКОВ считает, что в этом году область лучше готовится к зиме, чем в прошлом.

«Значительно улучшили работу по подготовке жилищного фонда в Кременчуге (готовы 45% домов). В Кременчугском районе - один из самых высоких показателей готовности - 77% объектов. А вот в Великобагачанском, Лохвицком и Глобинском районах отстают с подготовкой жилого фонда к отопительному сезону. Принимать тепло здесь готовы соответственно 20,5% домов, 17,4% и 16%»,- сказал А.ТОНКОВ.

Относительно объектов соцсферы, из 779 школ подготовлены к отопительному сезону 47%, из 562 детсадов - 50%, а также 341 больница - 51%.