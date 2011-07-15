Профсоюз угольщиков за соглашения в СНГ о признании стажа работы горняков

ЦК Укруглепрофсоюза инициирует заключение Межправительственного соглашения между странами СНГ о взаимном признании стажа работы горняков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности, соответствующее письмо со всеми обоснованиями уже направлено в Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.

В письме ЦК Укруглепрофсоюза обращается к министру энергетики и угольной промышленности Юрию БОЙКО с предложением заключения Межправительственного соглашения между странами СНГ о взаимном признании стажа работы пенсионеров, ранее работавших на предприятиях угольной промышленности бывшего СССР при определении права на получение льготного бытового топлива.

В письме указывается, что, согласно статьи 43 Горного закона Украины, право на получение льготного бытового топлива предоставляется пенсионерам, проработавшим на предприятиях по добыче угля и углестроительных предприятиях в зависимости от стажа работы на определенных видах работ. Однако такой стаж работы для лиц пенсионного возраста, которые раньше работали на угольных предприятиях бывшего СССР за пределами Украины, а сейчас являются гражданами нашей страны, при определении данного права не учитывается.

Для разрешения данной ситуации и направлено соответствующее письмо в отраслевое министерство, заключено в сообщении.