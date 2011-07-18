Котировки фьючерсов на нефть в пятницу выросли

Нефтяные фьючерсы в пятницу завершили неделю неровных торгов ростом на 1,6%, поднявшись выше 97 долларов за баррель на фоне ожиданий того, что политика Федеральной резервной системы (ФРС) США продолжит поддерживать высокие цены на нефть, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки августовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,55 доллара до 97,24 доллара за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE подорожали на 1 доллар до 117,26 доллара за баррель.

В течение недели цены на нефть колебались между 93,50 и уровнями выше 99 долларов за баррель, чему способствовало выступление председателя ФРС Бена БЕРНАНКЕ в Конгрессе США, в ходе которого он сказал, что в случае необходимости будет осуществлено дополнительное стимулирование экономики, однако в ближайшее время ничего не планируется.

По словам трейдеров, комментарии Б.БЕРНАНКЕ создали ситуацию, в которой и сильные, и слабые экономические данные США благоприятны для цен на нефть и другие сырьевые товары. Признаки сильного восстановления экономики, по их мнению, повысят спрос на нефть, тогда как свидетельства продолжающегося ослабления создадут условия для новых мер стимулирования ФРС, что ослабит доллар США и подхлестнет покупки деноминированных в долларах сырьевых товаров, таких как нефть.

Индекс потребительского доверия, публикуемый Reuters и Мичиганским университетом, в начале июля упал до 63,8, к самому низкому уровню с марта 2009 года. Месяцем ранее индекс составлял 71,5.

Евро и доллар продемонстрировали резкие колебания после того, как Европейское банковское управление сообщило, что восемь из 90 банков не прошли стресс-тесты Евросоюза, причем пять из этих банков находятся в Испании. Однако цены на нефть оставались высокими.

Августовские фьючерсы на топочный мазут выросли в цене на 3,31 цента до месячного максимума 3,1180 доллара за галлон. Августовские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли на 0,45 цента до 3,1293 доллара за галлон.