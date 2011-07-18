Печерский райсуд Киева сегодня продолжит рассмотрение дела Тимошенко

Печерский районный суд Киева сегодня продолжит рассмотрение по существу уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины, лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, начало заседания, которое будет проходить по адресу: ул. Крещатик, 42а, - в 11.00.

Как сообщал УНИАН, утром 15 июля председательствующий на судебном заседании судья Родион КИРЕЕВ удалил на одно судебное заседание Ю.ТИМОШЕНКО, обвинив ее в неуважении к суду.

После этого представитель государственного обвинения, прокурор Лилия ФРОЛОВА зачитывала обвинительное заключение. Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвокаты отсутствовали на заседании суда.

После объявления обвинительного заключения свое исковое заявление объявил гражданский истец, представитель НАК «Нафтогаз Украины». Компания просила суд взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО 1,5 млрд. грн. для компенсации ущерба, нанесенного в связи с подписанием газовых соглашений.

В свою очередь, сторона государственного обвинения заметила, что после объявления обвинительного заключения и заслушивания сути гражданского иска предусматривается разъяснение их сути подсудимой. Поэтому в заседании Печерского райсуда был объявлен перерыв до 18 июля.