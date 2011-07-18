В заседании суда по делу Тимошенко объявлен перерыв для решения вопроса об удалении Власенко

В заседании Печерского райсуда Киева объявлен перерыв до 12.50 для решения вопроса об удалении из судебного заседания защитника экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО Сергея ВЛАСЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, после продолжительного спора по поводу приобщения к делу двух новых защитников - Николая СЕРОГО и Александра ПЛАХОТНЮКА, а также относительно поведения С.ВЛАСЕНКО, на обсуждение был поставлен вопрос об удалении С.ВЛАСЕНКО из судебного заседания.

В частности, во время спора, который длился больше получаса, судья Печерского райсуда Родион КИРЕЕВ просил двух защитников занять места в зале, а не рядом с Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку вопрос об их приобщении к делу не решен.

Защитник С.ВЛАСЕНКО постоянно пытался внести протест на эти действия председателя, однако ему это не удалось.

После этого Р.КИРЕЕВ объявил перерыв до 12.50 для решения вопроса относительно возможного удаления С.ВЛАСЕНКО из зала суда.