ВостГОК допускает возобновление экспорта своей продукции

Государственное предприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» допускает возобновление экспорта своей продукции в случае установления благоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке, а также при достижении годового производства концентрата урана на предприятии в объеме свыше 2,5 тыс. тонн.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» сообщил генеральный директор предприятия Александр СОРОКИН.

«Чтобы можно было осуществлять такие продажи, необходимо, чтобы мировая цена была адекватной. Экспортные поставки возможны эпизодически, я их не исключаю. К нам проявляют интерес иностранные компании, недавно комбинат посетили представители японской компании ITOCHU. Но говорить о системных экспортных поставках можно будет лишь в том случае, если мы превысим годовой объем добычи в 2,5 тыс. тонн», - сказал он.

В то же время генеральный директор напомнил, что ВостГОК в настоящее время имеет 10-летний контракт с НАЭК «Энергоатом», по условиям которого оператор АЭС выкупает весь объем концентрата, производимого на предприятии, и выполнение данного контракта для ВостГОКа является приоритетным.

Как сообщал УНИАН, ВостГОК прекратил экспортные поставки концентрата урана в марте 2008 года в связи с обвалом цен на продукцию на спотовом рынке. В июне того же года предприятие заключило долгосрочный контракт с НАЭК «Энергоатом» о закупке всего объема производимого им уранового концентрата на протяжении 2008-2018 годов.

Ранее ВостГОК экспортировал урановый концентрат исключительно по спотовым контрактам. Основным контрагентом по ним выступал французский концерн Areva.

Справка УНИАН. ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (г. Желтые Воды) – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды. ГП «ВостГОК» выпускает 3,3% мирового производства урана (данные МАГАТЭ).